В курском детсаду идет проверка по факту некорректного обращения с детьми

В сети Интернет распространилась видеозапись некорректного обращения с детьми воспитателей детского сада №24 города Железногорска, сообщили в администрации региона.

По инициативе регионального министерства образования и науки управление образования Железногорска начало внеплановую проверку. В ней помимо учредителя примут участие представители регионального минобрнауки, уполномоченного по правам ребенка в Курской области, психолого-педагогической службы, общественности. По результатам контроля буду приняты меры, пообещали чиновники.

Также министерство рекомендовало до окончания проверки и выяснения всех обстоятельств отстранить педагогов от работы.

Кроме того, в Межмуниципальном отделе МВД России «Железногорский» по заявлению родителя одной из воспитанниц детского сада начато проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, собраны материалы и направлены по компетенции, сказали в полиции.