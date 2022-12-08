В Курске Александр Худин избран председателем Совета ректоров

В Курске состоялось заседание Совета ректоров вузов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений. На нем председателем Совета снова избрали ректора КГУ Александра Худина. Его полномочия были продлены единогласно.

Также, как говорят в обладминистрации, на заседании обсудили вопросы внедрения в реальный сектор экономики результатов научных исследований и разработок вузов. В этом году между администрацией региона и Российским научным фондом заключили соглашение о сотрудничестве. Научные и образовательные организации высшего образования Курской области направили 15 заявок на конкурс для получения грантов РНФ, общая сумма софинансирования – около десяти миллионов рублей. Итоги подведут до 1 марта.