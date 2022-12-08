В Курске все парки и скверы расчищают от снега

За ночь в Курске выпало много снега Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Этой ночью улицы Курска покрыл снег. В комитете городского хозяйства сообщают, что работу по его уборке проводят во всех 63 парках и скверах города.

Городские территории от снега расчищают 45 человек и 11 единиц техники. Также рабочие обрабатывают песко-соляной смесью пешеходные дорожки.

Ночью в Курской области снег с дорог убирали 250 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и мультиходы. Они очищали проезжую часть и пешеходные дорожки и обрабатывали их песко-соляной смесью.

Для обслуживания федеральных трасс были задействованы 60 единиц спецтехники, для дорог регионального и межмуниципального значения – 140 машин.