Герман Греф: «Чистая прибыль банка по РСБУ выросла на 22,7% в ноябре

Количество розничных клиентов достигло 106,4 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний. Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%. Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,3 млн за месяц или на 1,1 млн с начала года и достигло 5,4 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0,8 млн за месяц и на 8,9 млн с начала года до 65,4 млн пользователей.

Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% до 11,8 трлн рублей. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%).

С начала года выдано уже более 2.1 трлн руб. ипотечных кредитов. В ноябре Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» по итогам исследования агентства Frank RG.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.

Средства физических лиц составили 16,8 трлн рублей, показав рост на 0,6% за ноябрь и 0,8% с начала года, в том числе, за счет запуска ряда промо вкладов осенью этого года, включая вклад “Лучший процент” со ставкой 9,5% годовых в рублях сроком на 3 года.

Средства юридических лиц снизились в ноябре на 2,7% до 8,4 трлн руб. С начала года рост составил 0.7%.

Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% г/г до 57 млрд рублей и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд рублей, превысив уровень за 11 месяцев 2021 года на 5,1%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 11 месяцев 2022 года. Третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ноябре мы заработали 124,7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174,8 млрд рублей. Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция Зелёный день, приуроченная ко Дню рождения Сбера. Она всегда пользуется большим спросом у клиентов, а в этом году рост продаж розничных и корпоративных продуктов превысил показатели 2021 года».

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь. ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.