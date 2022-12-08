В Курске мужчина украл деньги из кассы торгового павильона

Мужчине удалось незаметно забрать шесть с половиной тысяч рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, в Курске торговый павильон по продаже косметики уже готовился к закрытию, когда появился поздний покупатель-мужчина. Он осмотрел прилавки и отошел. Как оказалось, на самом деле ждал, когда продавец отвлечется. И когда это произошло, мужчина забрал из кассы шесть с половиной тысяч рублей.

Пропажу денег обнаружили лишь на утро. Сотрудники павильона обратились в полицию и предоставили видео камеры наблюдения.

В течение нескольких дней полицейским удалось установить личность вора. Им оказался 36-летний курянин, на счету которого уже были аналогичные кражи, за совершение которых он является подозреваемым по уголовному делу.

Возбуждено новое уголовное дело, мужчина находится под домашним арестом.