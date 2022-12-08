Под Курском нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет обнаружили в Тимском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в деревне Воскресеновка, Тимского района найден боеприпас времен Великой Отечественной войны поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 декабря.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что найден был артиллерийский снаряд 88 миллиметров. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.