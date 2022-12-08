В Курской области спасли детеныша косули

Косуленка выпустили в естественную среду обитания. фото: Комитет природных ресурсов Курской области Фото: материалы пресс-служб

7 декабря в комитет природных ресурсов Курской области обратилась жительница поселка Шевченко Хомутовского района. Она сообщила, что на территорию ее частного дома забежал детеныш косули. На место незамедлительно выехали работники охотхозяйства и комитета.

В комитете природных ресурсов сообщают, что косуленка визуально осмотрели, его состояние оценили как удовлетворительное. Сейчас животное выпустили в естественную среду обитания.

Комитет природных ресурсов напоминает, что нельзя целенаправленно забирать животных из естественной среды обитания. В случае обнаружения дикого животного на своей территории необходимо обратиться по следующим номерам: Отдел охотнадзора 53-00-24, ОКУ «Курскохотрыбцентр» 51-19-80.