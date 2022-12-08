В Курске автомобиль сбил 87-летнюю женщину

Пенсионерку доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 7 декабря примерно в 10:08 в районе дома № 14/1 по улице Комарова в Курске. В региональном УГИБДД рассказывают, 47-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», сбил 87-летнюю женщину-пешехода.

В результате аварии женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 7 декабря в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 18:30 в районе дома № 1 по улице Елисеева, хутора Кислино Курского района. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем «ОПЕЛЬ КОРСА», сбил 61-летнего пешехода

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.