В Северо-Западном районе Курска без тепла остаются 70 домов

Регулировкой теплоснабжения в домах занимаются управляющие компании Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 8 декабря завершили работы по восстановлению теплоснабжения в Северо-Западном районе Курска. Однако, как сообщают в областной администрации, по состоянию на девять часов утра из 162 многоквартирных домов, попавших под отключение отопления, теплоснабжение предоставляется в 92 дома.

- В 70 многоэтажках, расположенных на проспекте Клыкова, параметры теплоносителя на вводе в дома пока не позволяют прогреть квартиры. Процесс наращивания давления и температуры теплоносителя еще продолжается, - говорят в обладминистрации.

Восстановить параметры до рабочих значений планируют в ближайшие часы. Непосредственно регулировкой теплоснабжения в домах занимаются управляющие компании. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное время для развоздушивания и восстановления параметров отопления.