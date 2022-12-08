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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:40

Курянка победила во всероссийском конкурсе лучших социальных проектов

Девушка представила свою работу в специальной номинации
Кристина ГОРБАТЕНКО
Церемония награждения победителей прошла в Москве

Церемония награждения победителей прошла в Москве

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший социальный проект 2021 года». Мероприятие состоялось в Министерстве экономического развития РФ.

Среди победителей была и представительница Курской области. Юлия Толстикова одержала победу в специальной номинации. В областной администрации рассказывают, девушка представила социальный проект реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества. Благодаря вовлечению в процесс работы они получают новые навыки, и это способствует созданию для них устойчивой социальной модели жизни и поведения.

Награду Юлии вручила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.