Еще 43 курянина заболели коронавирусом

В регионе растет количество заболевших коронавирусом за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 8 декабря, в регионе COVID-19 заразились еще 43 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 149 354 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 169 человек, на ИВЛ – 8 (5 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончался 2531 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.