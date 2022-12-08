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НовостиЗдоровье8 декабря 2022 6:23

Еще 43 курянина заболели коронавирусом

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе растет количество заболевших коронавирусом за сутки

В регионе растет количество заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 8 декабря, в регионе COVID-19 заразились еще 43 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 149 354 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 169 человек, на ИВЛ – 8 (5 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончался 2531 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.