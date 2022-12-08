В Курске на Студенческой восстановили теплоснабжение

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжались ночью Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 7 декабря специалисты ПАО «Квадра» выявили повреждение тепломагистрали в районе дома №1 по улице Студенческой. Ремонтные бригады сразу же стали устранять последствия аварии. На время ремонта приостановили подачу горячей воды и отопления по девяти улицам города.

Без отопления и горячей воды остались 162 дома, пять детских садов и четыре школы. В зону отключения попали свыше 40 тысяч человек. Семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам, оказавшимся без отопления, в управлении по делам ГО и ЧС при администрации города Курска выдавали электрические обогреватели.

Ремонтные работы продолжались и ночью, и вот, утром 8 декабря глава Курска Игорь Куцак сообщил, что «Квадра» восстановила режимы теплоснабжения в Северо-Западном районе.

- Управляющим компаниям созданы необходимые условия для подачи отопления и горячей воды в жилые дома. Если в вашем доме до сих пор нет какого-то из ресурсов, уточните сроки включения в управляющих компаниях, - сказал мэр.