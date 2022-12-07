Курские «Русичи» одержали волевую победу над «Барнаулом»

8 декабря куряне примут дома "Новосибирск". Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

В Курске местные «Русичи» в рамках мужской Суперлиги по баскетболу принимали «Барнаул» из Алтайского края. Выиграв первую четверть (22:20), хозяева паркета проиграли две следующие – 13:16 и 20:23. Казалось, что концовка встречи будет нервозной, но «Русичи» уверенно выправили ситуацию, добившись итогового комфортного перевеса – 84:77.

В ТОП-5 результативных игроков курян вошли – Константин Глазырин (20 очков), Роман Казюлин (15), Иван Аладко (12), Владислав Соловьев (девять) и Александр Литвяков (восемь).

После этого матча «Русичи» располагается на 12-м месте с 13-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 21). Теперь 8 декабря наши парни примут дома «Новосибирск» (восьмое место, 14 очков). Начало игры в 19:00.