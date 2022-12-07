Курское «Динамо» в пух и прах разбило омский «Нефтяник»

С мячом Эзин Калу. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 7 декабря, в Курске состоялся матч регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. Действующий обладатель титула – местное «Динамо» принимало «Нефтяник» из Омской области. После двух кряду поражений – от МБА (60:84) и УГМК (40:68), отбросивших наших девушек на третье место по итогам первого круга турнира, динамовки выдали один из лучших матчей сезона. Хотя во второй четверти сибирячки добились успеха (15:12),в трех других перевес хозяек паркета была более чем очевидным. Как итог – вторая в этой кампании победа со 100+ набранными очками (104:58).

Самыми результативными у курянок сегодня стали – Эзин Калу (21 балл), Евгения Фролкина (17), Эва Лисец (14), Елизавета Шабанова (11) и Наталья Анойкина (десять).

После сегодняшнего игрового дня в тройку лидеров входят – УГМК из Екатеринбург (24 очка), столичный МБА (23) и наше «Динамо» (22). Теперь 11 декабря «Динамо» сыграет в Ростове с «Пересветом» (десятое место, 15 очков). Начало игры в 17:00.