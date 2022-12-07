В Курской области начали выдавать жилищные сертификаты жителям Херсона

Решение о предоставлении сертификатов принимают в течение 15 дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области жителям Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания, готовы предоставлять такие меры социальной поддержки, как жилищный сертификат и единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление администрации Курской области уже опубликовано.

Социальная выплата на приобретение жилья (жилищный сертификат) привязана к нормативу стоимости "квадрата" жилья в России — 83 420 рублей, и рассчитывается по следующей норме:

- 33 кв. метров - для одиноко проживающих граждан;

- 42 кв. метров - для семьи, состоящей из двух человек;

- 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более.

Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого гражданина.

Для получения сертификата на жилье и единовременной выплаты граждане должны предоставить в МФЦ следующие документы:

- заявление;

- документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, в том числе о родстве с заявителем;

- подтверждение проживания в Херсоне и области.

Решение о предоставлении сертификатов принимается в течение пяти дней после подачи заявления, а в случае отсутствия документов, подтверждающих проживание в Херсонской области, - в течение 15 дней, сказали в администрации региона.

По всем вопросам можно обращаться любой из филиалов МФЦ. Информация о графике работы и режиме приема посетителей размещена на официальном сайте https://mfc-kursk.ru/. А также в контакт-центр АУ КО «МФЦ» по телефону 8 (4712) 74-14-80.

Консультацию также можно получить и в дирекции по жилищным субсидиям по адресу Курск, ул. Щепкина, 9, тел. 8 (4712) 51-06-10, 52-04-86.