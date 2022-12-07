8 декабря в Курской области будет до -11

В регионе будет морозно Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 декабря в регионе будет облачно. Ночью снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура: - ночью 6-11°, днем 2-7° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Ранее КП сообщала, что на данный момент из-за аварии на тепломагистрали в Курске без отопления остаются свыше 40 тысяч курян. Занятия в трех школах перенесли с четверга на субботу. В восьми детских садах ввели свободное посещение и дежурные группы.

В управлении по делам ГО и ЧС при администрации Курска по заявкам горожан выдают обогреватели и тепловые пушки. Их будут развозить не только экстренные оперативные службы, но и водители гаража городской администрации, пообещали чиновники. Горожане, попавшие под отключение отопления и горячей воды, могут обратиться в ЕДДС Курска и управление ГО и ЧС по телефонам: 112 и 51-92-80.