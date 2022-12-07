В Курске на Еремина сгорела иномарка

Пожар тушили 12 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:46 7 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании автомобиля на улице Еремина в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20, ПСЧ №4 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь удалось потушить в 16:03.

Горел автомобиль «Chevrolet Lanos» Без пострадавших.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.