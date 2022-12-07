В Правительстве Курской области произошли новые назначения

Сергей Кожевников назначен министром цифрового развития и связи региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжаются кадровые назначения в Правительстве. Так, подписаны документы о назначении Сергея Кожевникова министром цифрового развития и связи Курской области. Назначенцу 49 лет, до этого он руководил МФЦ.

Соответствующий комитет преобразован в министерство.

Цифровизация — одна из важных тем для региона. В первую очередь, это доступность государственных услуг в электронном виде для курян.

Так, в регионе стартовал проект «Карта жителя Курской области».

Карта на базе системы «Мир» объединяет в себе несколько функций: платежные, транспортные, социальные и дисконтные. Она предназначена для начисления социальных выплат, накоплений по программам лояльности торговых сетей и аптек, учреждений культуры и спорта, в дальнейшем — оплаты проезда, в том числе и льготного.