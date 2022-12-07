Курянку оправили в колонию за 31 кражу из магазинов

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска рассмотрел уголовное дело против женщины, совершившей 31 кражу.

Женщина с мая по сентябрь 2021 года совершила 31 кражу и еще пять попыток хищения товаров из магазинов. Она брала продукты питания, спиртное, косметику. Сумма украденного составила 70 тысяч рублей.

Кроме того, она украла у водителя службы такси барсетку с деньгами и банковской картой. По карте женщина расплачивалась за покупки и потратила с нее 16 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

При назначении наказания суд учел то, что куряка активно помогала следствию, добровольно возместила ущерб водителю такси, признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд дал ей год, десять месяцев и десять дней в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.