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НовостиЗвезды7 декабря 2022 16:37

В Курске прошел конкурс художественного творчества среди людей с ОВЗ

В нем приняли участие 120 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Конкурсанты показали свои таланты в шести номинациях

Конкурсанты показали свои таланты в шести номинациях

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской государственной филармонии подвели итоги областного конкурса художественного творчества «Дорогою добра». Он проводился среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году участие в нем приняли 120 человек.

За победу конкурсанты боролись в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение», «Сценическое искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство и художественная фотография». Победители были отмечены дипломами и ценными подарками.

- Этот конкурс мы проводим с 2019 года. Уверены, что с каждым годом фестиваль будет только набирать темп, количество участников станет увеличиваться, потому что он нашел отклик в сердцах талантливых людей, – отметила министр социального обеспечения, материнства и детства региона Татьяна Сукновалова.