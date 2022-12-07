Курян проконсультируют по качеству новогодних подарков

"Горячая линия" работает до 16 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне могут получить консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

По 16 декабря в управлении Роспотребнадзора по Курской области проводят тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

Куряне могут задать свои вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также о действующих требованиях к этой категории товаров и услуг.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам в Курске: 58-71-86, 54-59-46.