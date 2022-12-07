На Красной площади в Курске поставят "Красный лес"

Курск преобразится к Новому году Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 декабря утром начинается монтаж новогодних конструкций «Красный лес» на Красной площади в Курске.

Автолюбителей просят не парковать свой транспорт на Красной площади. В настоящий момент здесь уже установлены ограждения.

Также на Театральной площади устанавливают приемную Деда Мороза. Здесь главный зимний волшебник будет принимать юных курян. Первых гостей он встретит 29 декабря.

Как сообщают в городской администрации, на данный момент уже полностью закончили монтаж 17-метровой ели, которую также установили на Театральной площади. Начинается следующий этап – украшение главной новогодней красавицы.