Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 16:24

На Красной площади в Курске поставят "Красный лес"

Монтаж новогодних конструкций начнется 8 декабря утром
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курск преобразится к Новому году

Курск преобразится к Новому году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 декабря утром начинается монтаж новогодних конструкций «Красный лес» на Красной площади в Курске.

Автолюбителей просят не парковать свой транспорт на Красной площади. В настоящий момент здесь уже установлены ограждения.

Также на Театральной площади устанавливают приемную Деда Мороза. Здесь главный зимний волшебник будет принимать юных курян. Первых гостей он встретит 29 декабря.

Как сообщают в городской администрации, на данный момент уже полностью закончили монтаж 17-метровой ели, которую также установили на Театральной площади. Начинается следующий этап – украшение главной новогодней красавицы.