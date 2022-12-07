Из-за аварии на тепломагистрали перенесли занятия в трех курских школах

Без отопления остаются почти 40 тысяч горожан Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала об аварии на тепломагистрали в районе улицы Студенческой, 1 в Курске.

- С утра специалисты компании откачивали воду из сетевого канала для последующего вскрытия теплосети. Сейчас они вскрыли бетонные перекрытия трубопровода, начали демонтаж ветхого участка теплотрассы и вырезали «окно» в трубе для откачки сетевой воды из трубопровода. После этого станет известен объем восстановительных работ и сроки их выполнения, - сообщает обладминистрация.

На данный момент без отопления остаются свыше 40 тысяч курян. Занятия в трех школах перенесли с четверга на субботу. В восьми детских садах ввели свободное посещение и дежурные группы.

В управлении по делам ГО и ЧС при администрации Курска по заявкам горожан выдают обогреватели и тепловые пушки. Их будут развозить не только экстренные оперативные службы, но и водители гаража городской администрации, пообещали чиновники. Горожане, попавшие под отключение отопления и горячей воды, могут обратиться в ЕДДС Курска и управление ГО и ЧС по телефонам: 112 и 51-92-80.