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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:15

На курских водоемах установили знаки, предупреждающие о тонком льде

С начала зимы в регионе произошло пять трагедий на воде
Кристина ГОРБАТЕНКО
Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС информируют, что сейчас на территории Курской области лед не крепкий, его толщина от двух до пяти сантиметров, когда безопасным, для нахождения на нем одного человека, считается толщиной семь сантиметров. Поэтому в регионе действует комплекс мероприятий по вопросам обеспечения безопасности населения на водоемах в зимний период.

Так, сотрудники городского управления ГО и ЧС на водоемах установили предупреждающие знаки «Осторожно, тонкий лед». Они появились в парке имени 50-летия ВЛКСМ в районе пляжей вдоль реки Тускарь и у водоема Стезева дача.

Напомним, с 1 декабря на курских водоемах утонуло пять человек. Очередное происшествие случилось 5 декабря. В водоеме в селе Заолешенка Суджанского района утонул 60-летний мужчина.

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности при нахождении возле водоемов в зимний период.