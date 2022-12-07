В Курске отопление и горячую воду в дома Северо-Запада вернут к утру 8 декабря

Порыв участка тепломагистрали случился в результате резких температурных колебаний Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что порыв участка тепломагистрали в районе дома №1 по улице Студенческой случился в результате резких температурных колебаний. Этот участок трубопровода подвержен коррозионному износу из-за периодического подтопления ливневыми водами.

Сейчас ремонт тепломагистрали продолжается. Специалисты завершили откачку воды из сетевого канала, это позволит приступить к демонтажу ветхого трубопровода. Далее по плану предстоят земляные работы и вскрытие теплосети.

По оценкам специалистов «Квадры», завершить демонтаж поврежденного участка сети планируют к 20:00 сегодняшнего дня, а ночью смонтируют новый. Восстановить подачу горячей воды и отопления в детские сады, школы и 162 жилых дома должны к утру 8 декабря.

На данный момент без отопления остаются свыше 40 тысяч курян.