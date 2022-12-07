Пожарные потушили возгорание в районе курского аэродрома

Пожару была присвоена третья категория сложности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 6 декабря, ВСУ с помощью беспилотника атаковали курский аэродром, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

Пожарные боролись с огнем больше суток. Возгорание удалось ликвидировать лишь днем 7 декабря, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Пожару была присвоена третья категория сложности. Его тушили свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств.

Из-за возгорания отменили занятия в двух курских школах: в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

К счастью, никто не пострадал. Также удалось избежать распространения огня и более серьезных последствий.