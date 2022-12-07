Курянин убил знакомого кувалдой

Убийство произошло в результате ссоры Фото: Архив "КП"

Суд вынес 44-летнему жителю Курска приговор и признал его виновным в убийстве. В региональном УМВД рассказывают, 15 января 2022 года, мужчина был в гараже, расположенном на улице Константина Воробьева в Курске. Там он поругался со своим знакомым.

В ходе ссоры из-за личной неприязни курянин два раза ударил его металлической кувалдой по голове. Мужчина получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте преступления.

44-летний мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с выплатой морального вреда в размере полутора миллионов рублей.