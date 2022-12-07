В Железногорске Курской области сотрудница полиции предотвратила мошенничество

Мошенники требовали у женщины 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске руководителю детского сада позвонила неизвестная девушка и представилась следователем полиции. Она сообщила, что сотрудница учреждения стала фигурантом уголовного дела за то, что много лет назад не вернула взятые взаймы 100 тысяч рублей. Теперь нужно срочно с ней связаться, чтобы объяснить дальнейшие действия.

Руководитель пригласила к телефону свою работницу, которая на самом деле не брала взаймы такую крупную сумму, но внушение мошенников заставило ее усомниться в этом. На другом конце провода женщине сказали, что вопрос можно будет решить и без уголовного дела – достаточно через адвоката передать 100 тысяч рублей. Если в наличии полной суммы нет, то можно оплатить частями.

В этот момент жительницы Железногорска решила связалась с сотрудницей подразделения по делам несовершеннолетних, которая настоятельно рекомендовала ей прекратить общение с незнакомкой. На проверку информации у настоящего сотрудника полиции ушло десять минут. Она выяснила, что никакого уголовного дела в отношении работницы детского сада нет, как и не существует следователя полиции, которым представилась звонившая.

Звонки от мошенников продолжались и на следующий день, пока работница детского сада не заявила им, что для решения всех вопросов она самостоятельно обратится в отдел полиции.