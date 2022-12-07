20 декабря в Курской области временно отключат телерадиосигнал

Будет приостановлено вещание 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сразу в нескольких городах и муниципальных районов Курской области 20 декабря будет временно приостановлено вещание 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Отключения запланированы на период с 10:00 до 17:00 и связаны с проведением профилактических работ.

Так, вещание будет приостановлено в Курске, Курчатове, Курском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Курчатовском и Льговском районах.

В областной администрации отмечают, что отключения согласованы с редакциями теле- и радиоканалов и пройдут в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.