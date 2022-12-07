В Курске из-за аварии на теплосетях без отопления оказались пять детских садов и четыре школы

В зону отключения отопления и горячей воды попали 162 дома Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 7 декабря специалисты ПАО «Квадра» выявили повреждение тепломагистрали в районе дома №1 по улице Студенческой. Ремонтные бригады сразу же выехали на место и стали устранять последствия аварии. На время ремонта приостановили подачу горячей воды и отопления по девяти улицам города.

Специалистам предстоят серьезные работы по устранению проблемы. По предварительным оценкам, исправить ситуацию с порывом магистральных сетей планируют к вечеру 7 декабря. После ремонта начнется заполнение системы и постепенное подключение социально значимых объектов и жилых домов.

В областной администрации сообщают, сейчас без отопления и горячей воды находятся 162 дома, пять детских садов и четыре школы. В зону отключения попали свыше 40 тысяч человек. Семьям с детьми, одиноким престарелым гражданам и инвалидам, оказавшимся без отопления, в управлении по делам ГО и ЧС при администрации города Курска выдадут электрические обогреватели. Для этого необходимо оставить заявку в ЕДДС Курска по номерам: 112 и 51-92-80. Обогреватели выдают во временное пользование, их необходимо будет вернуть при завершении ремонтных работ.

Кроме этого, еще по ряду адресов выполнили переподключение теплосетей, что вызвало временное снижение давления и уменьшение температуры. В ближайшее время ситуация в этих домах будет нормализована.