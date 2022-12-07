Под Курском автомобиль сбил восьмилетнего мальчика

Ребенка доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 6 декабря примерно в 07:40 в районе дома № 164 по улице Кирова поселка Пристень. В региональном УГИБДД рассказывают, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил восьмилетнего пешехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 6 декабря в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 11:40 в районе дома № 2/1 по улице Интернациональной в Курске. По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус», под управлением 25-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Киа Венга», за рулем которого был 26-летний водитель.

В результате ДТП 22-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада» получила ранения и была доставлена в больницу.