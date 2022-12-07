Во время пожара в Фатежском районе Курской области пострадал мужчина

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 декабря в 02:21. Горел дом в деревне Алисово Фатежского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара сгорел деревянный жилой дом размером 8х8 метров. Пострадал 48-летний мужчина.

Пожар тушил 21 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».