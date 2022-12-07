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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:00

7 декабря курские школьники пишут итоговое сочинение

В этом году экзамен сдают 1842 старшеклассника
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжительность экзамена составляет почти четыре часа

Продолжительность экзамена составляет почти четыре часа

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 7 декабря, курские школьники напишут итоговое сочинение (изложение). В этом году экзамен сдают 1842 старшеклассников. Из них 1830 ребят выбрали сочинение, а 12 — изложение.

В городской администрации сообщают, в этом году впервые пять тематических направлений не публиковались для подготовки. По новым правилам, темы для сочинений возьмут из закрытого банка тем, которые уже использовались в прошлые годы. Они станут известны в 09:45 - за 15 минут до начала работы.

Перед началом экзамена для каждого школьника проведут два инструктажа, им подробно расскажут правила написания и прохождения испытания. Ребята получат бланки регистрации, бланк записи, листы бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари для участников итогового изложения) и инструкции.