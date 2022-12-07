В Курской области от коронавируса умерла 57-летняя женщина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 171 человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 7 декабря, в Курской области коронавирусом заразился еще 41 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 311 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 171 человек, на ИВЛ – 8 (6 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончался 2531 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за минувшие сутки - умерла 57-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.