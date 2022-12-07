Утром 7 декабря часть Курска осталась без горячей воды и отопления

Специалисты уже работают на месте аварии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

7 декабря специалисты «Квадры» выявили повреждение тепломагистрали в районе улицы Студенческая, 1. Ремонтные бригады незамедлительно выехали на место и, как сообщают в областной администрации, уже начали откачивать воду, чтобы приступить к замене поврежденного фрагмента трубопровода.

На время ремонта приостановили подачу горячей воды и отопления по следующим адресам:

– улица 50 лет Октября, 96, 96а,

– улица Студенческая (четная сторона),

– проспект Хрущева,

– улица Мыльникова,

– улица Косухина (четная сторона),

– Майский бульвар,

– улица Бойцов 9-й Дивизии, 185,

– проспект Клыкова,

– проспект Плевицкой, 1, 3, 5.