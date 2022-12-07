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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:08

Курянин отправится на десять лет в тюрьму за убийство знакомого

Житель Курской области зарезал мужчину
Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагедия произошла 27 июля в деревне Александровка

Трагедия произошла 27 июля в деревне Александровка

Фото: Архив "КП"

Суд вынес 46-летнему жителю Курской области приговор и признал его виновным в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, 27 июля 2022 года мужчина был на территории дома, расположенного в деревне Александровка Льговского района. Там он поругался со своим 42-летним знакомым и во время ссоры из-за личной неприязни ударил его ножом в грудь.

Мужчина получил серьезные ранения и в итоге скончался на месте происшествия.

Приговором суда 46-летнему курянину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.