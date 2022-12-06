Пожар на Запольной в Курске: пострадали три человека, еще 12 спасли

На место ЧП выезжала полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 18:26 6 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в квартире на улице Запольная в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные - спасатели трех частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь потушили в 18:40.

В двухкомнатной квартире повреждены мебель, домашние вещи, закопчены стены и потолок. Пожарно-спасательные подразделения спасли 12 человек, из них пять детей. Пострадали трое жильцов дома.

Пожар тушили 26 человек, девять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.