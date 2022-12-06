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НовостиДеловой Курск6 декабря 2022 16:06

В 2023 году в Курской области станет больше электричек

По региону будут курсировать 89 пригородных поездов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе пустят восемь дополнительных составов

В регионе пустят восемь дополнительных составов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году по Курской области курсирует 81 пригородный поезд, из них 50 – по Московской железной дороге по 16 маршрутам, 31 – по Юго-Восточной железной дороге по 9 маршрутам. В их число входят межрегиональные пригородные поезда сообщением Курск-Воронеж-Курск.

Пригородные железнодорожные перевозки в Курской области осуществляют две пассажирские компании – АО «Центральная ППК» (МЖД) и АО «ППК «Черноземье» (ЮВЖД). Администрация Курской области заключает договоры с этими компаниями на организацию транспортного обслуживания населения и соглашения на перевозку граждан льготной категории, обучающихся и детей до семи лет.

Заключены дополнительные соглашения к основному договору, по которым на территории области в 2023 году будут курсировать 89 пригородных поездов, что почти на 10% больше, чем в 2022 году. На МЖД по 17 маршрутам будут курсировать 46 поездов, еще 43 – по 10 маршрутам ЮВЖД.

За 10 месяцев этого года поездами пригородного сообщения перевезено более 945 тысяч пассажиров. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в обладминистрации.