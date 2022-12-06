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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:12

Курские больницы получили новые медицинские автомобили

Машины предназначены для доставки фельдшеров и пациентов, а также для перевозки биоматериалов
Кристина ГОРБАТЕНКО
До конца года еще в четыре медицинские организации поступят 19 новых автомобилей

До конца года еще в четыре медицинские организации поступят 19 новых автомобилей

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 декабря, десять районных больниц и Курская городская станция скорой помощи получили ключи от медицинских машин. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

17 новых автомобилей «Лада-Ларгус» будут использовать для доставки фельдшеров в труднодоступные населенные пункты, пациентов в больницы и перевозки биоматериалов в централизованную лабораторию. Транспорт купили в рамках президентского федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Кроме этого, семь новых карет скорой помощи передали станции, из них две предназначены для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Эти машины закупили за счет средств областного бюджета.

- До конца года в четыре медицинские организации поступят еще 19 автомобилей «Лада-Нива-Тревел», а в следующем — 34 машины, - сказал глава региона.