Курская область передала российским военным спецоборудование

Курская область продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская область регулярно оказывает помощь участникам специальной военной операции. С момента ее начала от учреждений социального обслуживания региона неоднократно были переданы в воинские части спальные мешки с подогревом, бензопилы, тепловые пушки, бензоагрегаты, термобелье, медицинские изделия и многое другое.

Как рассказывают в областной администрации, сегодня, 6 декабря, для военнослужащих закупили еще три тепловизора.

Кроме того, оказывают помощь дети и педагоги соцучреждений. Так, нательное белье для российских военных шьют также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья Курского социального профессионально-реабилитационного центра. А пенсионеры ежедневно пишут письма военнослужащим со словами поддержки.