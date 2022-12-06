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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:29

Курские волонтеры стали победителями Всероссийского конкурса

Куряне трижды занимали призовые места на этих соревнованиях
Кристина ГОРБАТЕНКО
Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводят пятый год подряд

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводят пятый год подряд

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курский волонтерский отряд «Импульс» из школы № 51 под руководством Маргариты Емельяновой стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Мероприятия организовало Министерство просвещения РФ, а реализует его Российское движение школьников.

- Это конкурс для тех, кто верит в себя и в своих друзей, кто сам определяет своё настоящее и будущее, кто спешит делать добро, - говорят в администрации Курска.

Конкурс проводят пятый год подряд и трижды отряд «Импульс» был его победителем. Сейчас в Москве проходит финал конкурса, участие в нем принимают и наши земляки. Они изучают образовательные программы, а куратор отряда проходит курсы повышения квалификации по теме добровольчества.