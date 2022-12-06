Курские волонтеры стали победителями Всероссийского конкурса

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводят пятый год подряд Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курский волонтерский отряд «Импульс» из школы № 51 под руководством Маргариты Емельяновой стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Мероприятия организовало Министерство просвещения РФ, а реализует его Российское движение школьников.

- Это конкурс для тех, кто верит в себя и в своих друзей, кто сам определяет своё настоящее и будущее, кто спешит делать добро, - говорят в администрации Курска.

Конкурс проводят пятый год подряд и трижды отряд «Импульс» был его победителем. Сейчас в Москве проходит финал конкурса, участие в нем принимают и наши земляки. Они изучают образовательные программы, а куратор отряда проходит курсы повышения квалификации по теме добровольчества.