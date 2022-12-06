Под Курском сгорела квартира

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 6 декабря в 11:10. Горел дом в деревне Кашара Конышевского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание.

- В жилом двухквартирном доме выгорела квартира площадью 75 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 14 человек и семь единиц техники. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».