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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:36

5 декабря за бесплатной юридической помощью обратились 15 курян

На Красной площади дежурит «Юрмобиль»
Кристина ГОРБАТЕНКО
«Юрмобиль» на Красной площади будет работать до конца года каждый понедельник

«Юрмобиль» на Красной площади будет работать до конца года каждый понедельник

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 декабря на Красной площади в Курске дежурит «Юрмобиль» Государственного юридического бюро. Как сообщают в городской администрации, в первый день его работы за бесплатной юридической помощью обратились 15 курян.

Жители Курска получили ответы на вопросы, связанные с наследственным правом, регистрацией прав на объекты недвижимости, оформлением пенсии, субсидиями на коммунальные услуги инвалидам, разделом совместно нажитого имущества, взысканием алиментов, помощью в подаче заявления в управляющую компанию, оформлением мирового соглашения и другими.

«Юрмобиль» на Красной площади будет работать до конца года каждый понедельник с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Свои вопросы специалистам смогут задать:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.