5 декабря за бесплатной юридической помощью обратились 15 курян

«Юрмобиль» на Красной площади будет работать до конца года каждый понедельник Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 декабря на Красной площади в Курске дежурит «Юрмобиль» Государственного юридического бюро. Как сообщают в городской администрации, в первый день его работы за бесплатной юридической помощью обратились 15 курян.

Жители Курска получили ответы на вопросы, связанные с наследственным правом, регистрацией прав на объекты недвижимости, оформлением пенсии, субсидиями на коммунальные услуги инвалидам, разделом совместно нажитого имущества, взысканием алиментов, помощью в подаче заявления в управляющую компанию, оформлением мирового соглашения и другими.

«Юрмобиль» на Красной площади будет работать до конца года каждый понедельник с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Свои вопросы специалистам смогут задать:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.