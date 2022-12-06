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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:52

В 2022 году в Курске обследовали 3235 дворовых территорий

Выписали 540 актов о нарушениях
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжается мониторинг дворовых территорий и фасадов многоквартирных домов

В Курске продолжается мониторинг дворовых территорий и фасадов многоквартирных домов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают мониторинг состояния прилегающих дворовых территорий и фасадов многоквартирных домов. Так, в городской администрации сообщили, что за текущую неделю было обследовано 28 дворовых территорий МКД. В результате проверки специалисты составили два акта и уведомления по выявленным нарушениям неудовлетворительного состояния прилегающих дворовых территорий и фасадов МКД.

Всего, как сообщили в комитете ЖКХ, с начала года в Курске были обследованы 3235 дворовых территорий, выписано 540 актов о выявленных нарушениях, составлены четыре протокола, нарушающих Правила благоустройства.