В Курске в ДТП ранен 15-летний подросток

Авария произошла на проспекте Кулакова Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 5 декабря в 14:00 на проспекте Кулакова вблизи дома №2. В региональном УГИБДД рассказывают, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», столкнулся с впереди движущимся автомобилем «Ауди А 6», за рулем которого был 42-летний водитель.

В результате ДТП 15-летний пассажир автомобиля «Ауди А 6» получил травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 5 декабря в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 17:20 на шестом километре автодороги «Курск – Поныри». По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», сбил 67-летнюю женщину пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу.