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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:00

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

Курян просят быть бдительными и сообщать о беспилотниках
Кристина ГОРБАТЕНКО
Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 21 декабря

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 21 декабря

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 6 декабря на заседании антитеррористической комиссии было принято решение продлить "желтый" уровень террористической опасности в регионе еще на 15 суток.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112.

Напомним, сегодня, 6 декабря, Курская область снова была атакована ВСУ. На этот раз пострадал курский аэродром. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, - сказал глава региона.