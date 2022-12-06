Еще 38 курян заразились коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 172 человека Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 6 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 38 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 270 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 172 человека, на ИВЛ – 8 (6 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2530 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 12 157 случаев заболевания ОРВИ, что больше на 18,9%, чем на предыдущей. Детей до 14 лет среди заболевших – 64,9%.

Также на минувшей неделе было зарегистрировано 40 случаев гриппа. Среди заболевших 27 детей и 13 взрослых.