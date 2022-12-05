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НовостиОбщество5 декабря 2022 18:54

6 декабря в Курской области похолодает до -16

Снега не будет
Ольга ДАНИЛОВА
Ночью в регионе будет холодно

Ночью в регионе будет холодно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 декабря в Курской области будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 11-16°, днем 4-9° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на курских реках и озерах начался ледостав – есть угроза провалиться в ледяную воду.

Для того, чтобы предотвратить трагедии на воде, курские спасатели регулярно проводят профилактические рейды, один из последних прошел на реке Тускарь. Всего с начала осенне-зимнего периода провели уже около ста рейдов и патрулирований.