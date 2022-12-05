6 декабря в Курской области похолодает до -16

Ночью в регионе будет холодно Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 декабря в Курской области будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 11-16°, днем 4-9° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на курских реках и озерах начался ледостав – есть угроза провалиться в ледяную воду.

Для того, чтобы предотвратить трагедии на воде, курские спасатели регулярно проводят профилактические рейды, один из последних прошел на реке Тускарь. Всего с начала осенне-зимнего периода провели уже около ста рейдов и патрулирований.