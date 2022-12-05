В Курске хозяин алабая заплатит 250 тысяч рублей за нападение собаки на женщину

Суд признал, что владелец собаки не обеспечил безопасности окружающих Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска взыскал более 250 тысяч рублей в пользу курянки, укушенной алабаем.

О происшествии женщина подробно изложила суду в своем иске. В сентябре 2021 года во время дневной прогулки с ребенком она увидела взрослого алабая. Собака гуляла без намордника и поводка. Алабай набросился на женщину. Она получила множественные повреждения: раны, перелом предплечья со смещением. Травмы оценили как вред здоровью средней тяжести.

Нападение алабая обернулось для курянки операцией и длительным лечением. До сих пор она испытывает страх при виде собак, заявила в суде женщина.

- Суд установил, что владелец при выгуле собаки не обеспечил безопасность окружающих, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Хозяин собаки выплатит компенсацию морального вреда в размере более 250 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.