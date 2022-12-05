По трем маршрутам в Курске пустят дополнительные автобусы

Новые машины запустят с января Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что в Курске с января предстоит запуск трех магистральных маршрутов – №41, 46 и 50, по которым начнут курсировать 50 новых автобусов большого класса. Режим работы на этих направлениях будет установлен до 23:00, сказали в мэрии.

На маршруте №41 «пр-т В. Клыкова (Перинатальный центр) – ул. 2-я Агрегатная» семь автобусов малого класса заменят на 14 большого класса, что позволит повысить провозные способности этого вида транспорта на проспектах Клыкова и Дружбы, улице 50 лет Октября.

На маршруте №46 «пр-т им. А. Дериглазова – м/р-н Волокно» количество автобусов большого класса увеличится с шести до 18, что улучшит ситуацию на проспектах Дериглазова, Победы и Кулакова, в микрорайоне Волокно.

На маршруте №50 «пр-т им. А. Дериглазова – ул. Малышева» число автобусов большого класса увеличится с трех до 13. Это будет способствовать повышению провозной способности на проспектах Дериглазова и Победы, улицах Дейнеки и Сумской.

С 1 января 2023 года воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте в новых автобусах по маршрутам №41, 46, 50 можно будет по Карте жителя Курской области. В дальнейшем с апреля 2023 года по Карте жителя Курской области станет доступным льготный проезд в общественном транспорте по всем маршрутам.